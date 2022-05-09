7 y 8 de mayo

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche

El Elche Basket Club consigue la permanencia matemática en Primera y el Elche Juvenil B se proclama campeón de la Liga Nacional

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 09.05.2022 20:16

El Elche Basket Club logra la permanencia en Primera Nacional.
El Elche Basket Club logra la permanencia en Primera Nacional. | Elche Basket Club

FÚTBOL

REGIONAL PREFERENTE

NOVELDA UD CF 2-0 PEÑA ILICITANA RAVAL

UD ILICITANA 0-4 CD THADER

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

CARTAGENA FC 1-4 ELCHE

KELME 1-2 FC CARTAGENA

LIGA NACIONAL JUVENIL

ALBORAYA 'B' 0-2 ELCHE 'B'

TORRE LEVANTE 'B' 3-0 CELTIC ELCHE

INTANGCO 0-1 LEVANTE 'B'

RETO IBERDROLA

ALHAMA ELPOZO 3-0 ELCHE FEMENINO

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE 32-22 BALONMANO SALUD TENERIFE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CARTAGENA 29-34 CBM ELCHE

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB 53-65 CB JÓVENS ALMASSERA

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