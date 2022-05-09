Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche

FÚTBOL
REGIONAL PREFERENTE
NOVELDA UD CF 2-0 PEÑA ILICITANA RAVAL
UD ILICITANA 0-4 CD THADER
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
CARTAGENA FC 1-4 ELCHE
KELME 1-2 FC CARTAGENA
LIGA NACIONAL JUVENIL
ALBORAYA 'B' 0-2 ELCHE 'B'
TORRE LEVANTE 'B' 3-0 CELTIC ELCHE
INTANGCO 0-1 LEVANTE 'B'
RETO IBERDROLA
ALHAMA ELPOZO 3-0 ELCHE FEMENINO
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE 32-22 BALONMANO SALUD TENERIFE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CARTAGENA 29-34 CBM ELCHE
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB 53-65 CB JÓVENS ALMASSERA