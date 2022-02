Y de repente un extraño

Hace dos años me fui a Yecla a ver un Yeclano–Elche CF de Copa del Rey, que es una forma como otra cualquiera de celebrar un cumpleaños. Me lo pasé en grande. Comí gazpacho, escuché el himno de El Abuelo, tomé el sol en una grada lateral que tenía más de lateral que de grada y, sobre todo, me llamó la atención un jugador.

Me fijé porque era extraño. Era raro, al menos para mí, que un futbolista de superior categoría estuviera poniendo tanto coraje en un campo sin el eco ni los focos de la televisión y las grandes citas. Corría y perseguía a cada contrario como si le debiera dinero. Eran carreras obsesivas, como si en lugar de perseguir el balón estuviera persiguiendo un sueño. Ojalá saber cuál era. O cuál es. Marcó el segundo del Elche, para certificar el pase a la siguiente ronda.

Era enero de 2020 y en esa época Pere Milla, en una plantilla apañada de Segunda (tan apañada que acabó subiendo a Primera) con Iván Sánchez, Nino o Yacine Qasmi en ataque, en teoría era uno más, pero en la práctica era un actor secundario. Un rol acentuado cuando días después Bragarnik, en su juego de mesa favorito, el mercado de invierno, se trajo a Dani Escriche, Víctor Rodríguez y Jonathas.

Pero todo eso a Pere Milla le dio bastante igual. Siguió corriendo de una forma tan obsesiva o más que en La Constitución de Yecla. Lo hacía porque le daba la gana. Y lo que no vimos venir es que a ese corazón le iba a añadir intuición y puntería. No tardamos demasiado en comprobarlo.

Última jornada en Segunda. Había que ganar al Real Oviedo para apurar opciones de playoff. Minuto 81. Gol de Pere Milla. Último partido de la final del playoff en Girona. Minuto noventa y Milla. Gol de Pere. Jornada número 37 en Cádiz, necesitados de milagros y perdiendo al descanso. Minuto 57, gol de Pere Milla. Cuando creas que todo está perdido, piensa en los que persiguen sus sueños. Piensa en Pere Milla.

Ya son siete goles y una asistencia esta temporada en Primera División, en apenas dieciocho partidos jugados. Estamos a medio Telediario de que el Elche sea Pere y diez más, de tener otro proyecto de leyenda, con permiso de la Leyenda. Y ya no por los que marca, sino por lo que transmite. Con Pere al lado, a ver quién es el compañero que tira la toalla.

De repente, Pere Milla ya no es un extraño.

José Manuel Noguera es profesor de Periodismo en la UCAM