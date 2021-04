El exfranjiverde Juan Cruz ha concedido este jueves, en Onda Cero, su primera entrevista en Elche tras su salida del equipo después de lograr el ascenso a Primera División. Le restaba un año de contrato y el club de Christian Bragarnik llegó a un acuerdo con Osasuna de Pamplona para cerrar su traspaso por la nada despreciable cifra de 2,75 millones de euros.

La afición lamentó su marcha y muchos no entendieron que abandonara el equipo, pero el madrileño explica que la situación que vivía el Elche era "extraña" y que hay cosas que no dependen sólo de una parte. De lo que no duda es del cariño que mantiene al equipo que le catapultó a Primera División: "Quiero que el Elche se salve por el club, por la afición y por mis compañeros".

El domingo no jugará ante sus excompañeros por culpa de una pequeña rotura muscular que se produjo en el aductor en el último partido ante el Villarreal.