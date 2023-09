¿Por qué el Elche es el club de Segunda con más límite de coste de plantilla deportiva?

LaLiga ha dado a conocer los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes de Primera y Segunda División después del cierre del mercado de fichajes de verano. El Elche CF aparece como la entidad con mayor gasto permitido, con 23,946 millones de euros disponibles. Una cifra que se vio incrementada en la recta final del mes de agosto tras confirmarse los traspasos de los delanteros Eze Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé.

El Elche CF ha destinado cerca de 14 millones de euros al gasto deportivo de la temporada 2023/24, en una partida en la que no sólo se incluye el presupuesto de la primera plantilla, sino también el de sus filiales, equipo femenino, coste estructural de personal y las amortizaciones, entre otros aspectos.

La previsión del Elche apuntaba en agosto a una inversión final de 17 millones de euros en el área deportiva, con la continuidad de Pere Milla y Lucas Boyé, que repercutían en el LCPD en 1,6 millones y tres millones de euros entre sueldo y amortizaciones. Esas salidas, con sus traspasos a Espanyol y Granada, respectivamente, más el coste de las incorporaciones de Sergio León, Borja Garcés y Sergio Carreira, ha dejado la inversión en el área deportiva en casi 14 millones de euros.

Ese presupuesto destinado al proyecto deportivo es el más elevado de todos los equipos de Segunda División, a no ser que haya equipos de la categoría, como podrían ser los descendidos Espanyol o Real Valladolid, en el caso de que hayan superado su límite. El Elche CF, además, ha tenido en cuenta el posible golpe a la economía que podría suponer no ascender esta temporada a la máxima categoría, como ha ocurrido con el Levante, y que podría repercutir en una cifra negativa de cinco millones de euros en caso de no regresar en junio a la máxima categoría.

El control de gasto deportivo aumentó hasta los casi 24 millones de euros con la parte proporcional sumada de los traspasos de este verano por encima de los 3,5 millones de euros, que era la media de los tres últimas temporadas desde la campaña 2019/20. Además, también se mejoró gracias al acuerdo de sponsorización y otros recursos demostrados por parte del Elche CF. La ayuda por el descenso destinada a esta temporada ha sido de 5,8 millones de euros y se ha sumado la cifra no consumida del CVC, que asciende a 4,2 millones de euros.