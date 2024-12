Ponz no firma el empate: "El Eldense tiene que ser favorito en casa siempre"

Dani Ponz, técnico del Eldense, ha comparecido en la previa del derbi ante el Elche en el Nuevo Pepico Amat. En primer lugar, el entrenador valenciano ha querido agradecer las palabras del director deportivo Miguel Ángel Gómez. El cordobés ha asegurado durante la semana que "la confianza del club en Dani Ponz es total".

Respecto al partido, el preparador de Sollana ha ensalzado al Elche: "Hace cosas muy bien y da gusto verle jugar, tiene una plantilla tremenda". Ponz ha admitido que el Eldense debe hacer un partido "brillante" para tener opciones de ganar. Ha recordado que ya han logrado el triunfo ante grandes conjuntos de la categoría, como el Almería.

"El Eldense tiene que ser favorito siempre que juega en casa", ha puntualizado Dani Ponz. El entrenador azulgrana no firma el empate en el derbi: "En mi vida me he conformado con un empate jugando en casa".

Las bajas para Dani Ponz son Simo, Dumic, Sixtus, Nacho Monsalve y Timor. El mediocentro de Carcaixent es baja por sanción, por lo que Camarasa apunta a formar el doble pivote con Sergio Ortuño. Especialmente preocupante es la situación en defensa, donde Iván Martos e Íñigo Piña podrían repetir como pareja de centrales.