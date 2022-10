El Plan Resistir Plus deja más de 18 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos de Elche, Crevillent y Santa Pola

La Generalitat Valenciana ha destinado cerca de 15 millones de euros a mitigar el impacto económico de la covid-19 en empresas y autónomos del municipio de Elche, a través de cerca de 750 ayudas directas del Plan Resistir Plus dirigidas a empresas y personas autónomas que desarrollan allí su actividad,

Así lo ha asegurado este martes el conseller de Hacienda Arcadi España, que mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Elche, Carlos González, en la que ha realizado un balance de las ayudas de la Generalitat a la ciudad y la que se han puesto en común los nuevos retos a los que se enfrenta su economía.

Al encuentro han asistido también la concejala de Gestión Financiera, Patricia Macia, y la concejala de Medioambiente, Esther Díez.

“Elche y su parque empresarial son una referencia en la Comunitat Valenciana y en toda España de muchísimas empresas que trabajan muy duro, que han superado momentos muy difíciles y que generan una gran cantidad de empleo", ha afirmado Arcadi España que ha puesto en valor también "la alianza que hay desde hace años entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche, que está siendo muy positiva para la ciudad, con desbloqueos de inversiones y nuevos proyectos sin precedentes".

Entre esos proyectos, el conseller ha citado el centro de salud, el Hospital General Universitario de Elche, nuevas infraestructuras educativas, la ronda, actuaciones de movilidad como la carretera Elche-Santa Pola y otras de medioambientales: “La Generalitat Valenciana ha invertido más de 200 millones en Elche, una cifra sin precedentes porque no ha habido ningún Consell en la historia del autogobierno que haya invertido tanto en esta ciudad", ha recalcado el conseller de Hacienda que también ha dicho que Elche ha concentrado el 72% de las ayudas directas del programa Resistir Plus concedidas en la comarca del Baix Vinalopó, mientras que Crevillent ha recibido subvenciones por valor de 1,6 millones y Santa Pola de 1,5 millones, que han beneficiado a 84 y 104 autónomos y empresas respectivamente en cada localidad.

Green waste to energy

Antes de la reunión mantenida con el alcalde de Elche, el conseller y el director del IVF, Manuel Illueca, han visitado la empresa de gestión de residuos Green Waste to Energy, que es una compañía ilicitana que ha desarrollado una tecnología propia para reciclar residuos industriales y obtener a partir de ellos energía limpia, biocombustibles (GreenOil) y otros productos de alto valor añadido, a través de un proceso de gasificación.