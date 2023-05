Pascual Guilló representará a Elche en el Mundial de footgolf de Orlando

Elche tendrá un representante en la Copa Mundial de Footgolf, que se celebrará a partir de este próximo fin de semana en Orlando, en Estados Unidos. Pascual Guilló es uno de los 62 jugadores españoles seleccionados para esta cita internacional, en la que se darán cita los 967 mejores jugadores del mundo en esta disciplina y 45 países.

El footgolf es un deporte que fusiona el fútbol y el golf, en el que los jugadores golpean un balón de fútbol para introducirlo en los hoyos de un campo de césped en el menor número de golpes posible. Las reglas de este deporte guardan similitud con las del golf, solo que se sustituyen las bolas de golf por un balón de fútbol, y los palos por los pies.

Pascual Guilló, nacido en Elche hace 35 años, es hermano del exfutbolista del Elche CF y Real Murcia Sergi Guilló. Él se formó como jugador en las bases de la Caja de Elche y el Zafiro. Jugando en el Catral sufrió una grave lesión en la tibia y el peroné, que le obligó a ser operado dos veces y a abandonar la competición. Desde hace cinco años compite a nivel nacional en footgolf y asegura que vive este deporte "con entrega, profesionalidad y, sobre todo, pasión". "Una dura lesión me apartó del fútbol, pero años después la vida me sorprendió con esta disciplina que me devolvió la ilusión", reconoce.

El ilicitano Pascual Guilló representará a España en el Mundial de footgolf de Orlando | Onda Cero

Desde su creación en 2009, el footgolf ha sido un deporte que se ha ido popularizando a nivel europeo y a nivel mundial. Actualmente, existen numerosas asociaciones destinadas a favorecer el conocimiento de este deporte y muchas personalidades del mundo del apoyando su desarrollo. El Mundial de footgolf se celebrará del 27 de mayo al 6 de junio. "Es un honor para mí ser uno de los deportistas que representará a España en este importante campeonato, en categoría absoluta", afirma el jugador ilicitano.

En su palmarés figura el campeonato autonómico en 2022, un subcampeonato de España por equipos, un subcampeonato de España en la Champions Ibérica por equipos y dos campeonatos de liga en El Plantío Footgolf, escenario donde se entrena semanalmente.