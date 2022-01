Palacios, Fidel y Casilla causarán baja médica ante el Villarreal

Francisco no gana para disgustos. Las alegrías que ha sumado el equipo en el terreno de juego en este inicio de año, con el empate ante el Granada, el triunfo ante el Espanyol y el pase a octavos de final de la Copa del Rey después de eliminar al Almería, contrastan con los problemas que está encontrando con la pandemia. Para el domingo no podrá contar por baja médica con Fidel Chaves, Helibelton Palacios y Kiko Casilla, que este jueves no se han entrenado al no haber superado los protocolos establecidos.

Fidel ya se perdió el encuentro del lunes, ante el Espanyol, por sanción. Ahora confiaba en volver al equipo ante el Villarreal y tendrá que esperar, al menos, siete días más. En el mejor de los casos llegaría justo para el duelo de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Palacios era titular en el lateral derecho y su ausencia provocará que Barragán o Josan, como improvisado lateral, ocupen uno de los dos costados de la zaga. La baja de Kiko Casilla no afecta a los planes de Francisco puesto que Axel Werner ha sido el suplente de Edgar Badia en las últimas citas.

Ahora la preocupación se centra en los test sanitarios que seguirán haciéndose todos los profesionales hasta que llegue el encuentro. Los futbolistas y los servicios médicos han cuidado con recelo de evitar el contacto directo entre sus jugadores, pero el riesgo de contagio por compartir espacio de trabajo deja en el aire si puede aparecer algún caso más.

Jony Álamo, primera salida

La primera baja que se ha producido en el Elche en este mercado de invierno ha sido la del canterano Jony Álamo. El centrocampista cartagenero, que tenía ficha del filial, jugará lo que resta de temporada en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde buscará los minutos que no ha tenido en el conjunto ilicitano por culpa de sus inoportunos problemas físicos.