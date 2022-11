"Mi objetivo es estar en París 2024 y en el futuro, ser entrenador y ejercer como psicólogo deportivo"

La edición número 38 de la Gala del Deporte de la Diputación de Alicante volvió a distinguir a los mejores deportistas y clubes del año 2021. El Jurado, formado por representantes de los medios de comunicación de la provincia y de representantes del organismo supramunicipal, tuvo que elegir entre 99 finalistas. Los olímpicos Liliana Fernández y Gedeón Guardiola se llevaron los premios a los mejores deportistas, en categoría femenina y masculina, respectivamente. La benidormense fue novena en voleibol plata en Tokio y el de Petrer se colgó la medalla de bronce, mismo metal que se llevó a la localidad alicantina en el Mundial de balonmano. El atleta Iván José Cano, la joven regatista Adriana Castro, el Club Eón Horneo Balonmano Alicante y el entrenador de triatlón Roberto Cejuela también fueron galardonados.

Gedeón Guardiola reconoció, tras la Gala, que es "un honor" ser reconocido en casa. A sus 38 años sigue jugando al balonmano al más alto nivel en Alemania y asegura que "aún le queda cuerda", por lo que no piensa en la retirada. Su objetivo es "estar en los Juegos Olímpicos de París 2024", siguiendo los pasos de su ídolo y referente, Raúl Enterríos, que también estuvo en la cita olímpica cumplidos los 40 años.

Pese a que Gedeón aún no piensa en la retirada, sí se prepara para el futuro y compagina sus últimos años como jugador profesional con sus estudios de Psicología, que quiere aplicar al mundo del deporte, y con el curso de entrenador nacional. "Me gustaría probar cuando lo deje para saber si puedo ser buen técnico o no, además de aplicar al deporte la psicología", aseguró en declaraciones a Onda Cero.

De su localidad, Petrer, agradece que le hayan dado el nombre de su hermano y él al pabellón municipal en el que ambos comenzaron a jugar de pequeños: "Es una pasada. En Alemania todas las pistas tienen nombres de empresas y aquí podemos presumir de ver nuestro nombre en el lugar donde empezamos a jugar mi hermano y yo". Petrer, localidad de la comarca del Medio Vinalopó con apenas 35.000 habitantes, presume de sus deportistas y, en concreto, de sus potencias en balonmano. Además de los hermanos Isaías y Gedeón Guardiola, también es de allí la internacional Paula Arcos y el seleccionar femenino José Ignacio Prades.