"Nos hemos encontrado una piedra en el camino en los dos últimos partidos"

El Club Balonmano Elche Visitelche.com cedió ante Balonmano Morvedre en la última jornada de la primera fase de la Liga Guerreras Iberdrola, en el pabellón René Marigil de Sagunto, por 28-27. Este partido carecía de trascendencia para las franjiverdes y se utilizó para poner en marcha nuevas situaciones y afrontar la segunda fase con más posibilidades de juego.

Las guerreras franjiverdes no obtuvieron el resultado que esperaban ante Morvedre, después de haber disputado un encuentro entre semana, con el viaje largo a Canarias. El conjunto ilicitano hizo reparto de minutos entre todas las jugadoras. Además, trabajó distintas situaciones en las que realmente no se sienten cómodas o no tienen perfectamente interiorizadas con la intención de mejorarlas.

El Morvedre se puso por delante en el último tramo del encuentro, a partir del minuto 20, alternando con empates, y logró el gol de la victoria en los últimos segundos. Las franjiverdes ahora deben reflexionar sobre las situaciones que han vivido en este último encuentro.

El Club Balonmano Elche suma dos derrotas consecutivas, tras caer ante Rocasa Gran Canaria y BM. Morvedre. | Club Balonmano Elche

Ana Martínez, capitana del Club Balonmano Elche, reconoce que el equipo se ha encontrado con "una piedra en el camino" después de las derrotas ante Morvedre y, sobre todo, ante el Rocasa Gran Canaria: "El trabajo defensivo y el apoyo desde la portería no se está aprovechando con las acciones ofensivas, por lo que nos está costando sacar los resultados; debemos analizar todos los factores para corregir ese aspecto".

Joaquín Rocamora, técnico del Elche Visitelche, asegura que no tienen que echarse las manos a la cabeza ni ser alarmistas porque el equipo haya perdido varios partidos después de haberse acostumbrado a tantas victorias. Rocamora afirma que hay que entender que estar casi un año sin perder es algo histórico y muy difícil que se vuelva a producir.

Sin embargo, el equipo salió del partido con una sensación extraña, incómoda, de ser incapaz de mostrar un buen juego, aunque atestigua que trabajan bien durante la semana y, por eso, ya tienen la vista puesta en el partido ante Tenerife, para resarcirse de esos sentimientos y volver al trabajo con una alegría. El Club Balonmano Elche Visitelche.com disputará el partido aplazado de la octava jornada ante Salud Tenerife, este miércoles, a las 20:00 horas, en el pabellón de Carrús.

Ficha técnica

BM Morvedre: Sonora Solano (portera), Carmen Toscano (4), Beatriz San isidro (1), Andrea González, Lorena Zarco (2), Sara Fushu del Río, Carolline Dias (2), Esther Lacueva, Judit Gómez (2), Lorena Montilla (2), Cristina Polonio (6), Lucía Gámez (2), Nayla de Andrés, Helena Martín (2), María Amparo Aguas (portera), Juliana Borges (5). Entrenador, Vicent Sos.

CBM Elche Visitelche: Katia Zhukova (1), Giselle Menéndez (1), Celia Guilabert (3), Patricia Méndez, Nuria Andreu (1), Ivet Musons (3), Nicole Morales (portera), María Flores (3), Patricia Encinas (portera), Joana Bolling, Gabriela Bitolo (8), Lysa Tchaptchet (3), Clara Gascó (2), Ana Martínez (2), María Gracia Duque. Entrenador, Joaquín J. Rocamora.

Árbitros: Luis Colmenero y Víctor Rollán (Fed. Territorial de Castilla y León).

Marcador cada 5 minutos: 3-1, 4-4, 6-9, 11-10, 13-14, 15-18 (descanso), 16-19, 19-21, 22-23, 24-24, 27-25, 28-27 (final).

Pista: Pabellón René Marigil de Sagunto.