Nino busca ser el goleador más veterano de la historia de LaLiga ante el Real Madrid

Nino se enfrenta este miércoles a su pasado. Tras dar sus primeras patadas a la pelota en su Vera natal, el delantero almeriense fue reclutado por el Real Madrid para pasar unas pruebas en Murcia. Vicente del Bosque, entonces responsable de la cantera merengue, pronto vio en él un diamante en bruto. Y a La Fábrica se lo llevó dos temporadas, jugar en el Cadete y en el Juvenil.

A pesar de reivindicarse con goles, Nino supo que el Real Madrid quería cederlo a otro equipo de categoría juvenil de la Comunidad de Madrid. Y no aceptó. Ese mismo día cogió las maletas para subirse al tren y volver a su querida Vera. “Ese día inicié el viaje de regreso como el chaval más feliz del mundo”, reconoce. Al ahora capitán y buque insignia del Elche no le duele reconoce que lo pasó mal en Madrid: “Cuando íbamos corriendo por la Vaguada que rodeaba la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, lloraba porque echaba de menos a mi familia; era un niño y no lo soportaba”.

Poco después apareció el Elche, de la mano del exjugador franjiverde Pedro Pablo Matesanz. El directivo Joaquín Ferrández y él le echaron la red y en 1997 lo incorporaron a la cantera, donde apenas tuvo presencia ya que su ascenso fue meteórico. Ocho temporadas consecutivas en el club franjiverde antes de dar el salto a Primera División, al Levante. De ahí se machó al Tenerife y luego a Osasuna. En 2017 regresó al Elche para cerrar el círculo y abrochar su brillante carrera como jugador, un modelo a seguir dentro y fuera del campo.

Sería bonito ver cómo Nino triunfa ante todo un Real Madrid, con el 7 de su ídolo Emilio Butragueño que estará en el palco y al que seguro que, después del partido, tendrá el gusto de saludar. Ojalá con una victoria para redondear un año que en lo social ha sido un desastre, pero que para el Elche y el Real Madrid ha servido para cumplir sus objetivos.