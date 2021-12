"La mentalidad ganadora del equipo debe existir para dar lo que pide la afición"

Victoria ante el Leioa: "Es difícil jugar con pocos días de preparación y un rival que quiere agradar y que tiene mucho empuje. El campo estaba demasiado blando y costaba que rodara el balón, lo que ha provocado muchas pérdidas. Estoy contento por pasar la eliminatoria, porque era nuestro deber, frente a un equipo que ha hecho las cosas bien. El Leioa es un club histórico que ha hecho un gran partido y nos obligó a sufrir. En la segunda parte estuvimos mejor y aprovechamos los espacios. Ahora nuestro objetivo es el domingo".

Moral: "Cuando uno gana, la sensación siempre es positiva. La mentalidad ganadora del equipo debe existir. Debemos seguir mejorando cosas. Son importantes los dos goles de Carrillo y los minutos de los menos habituales. Hay que dar todo para que cada uno dé lo mejor para el equipo".

Menos habituales: "Ha habido gente que viene sin jugar desde hace tiempo ante un rival de inferior categoría y en un campo que no estaba bien. Han tocado a mi puerta y lo van a seguir haciendo. Les pedí que lo dieran todo y así lo han hecho. Lo importante para mí es que jueguen los mejores, estuviesen o no contando con minutos. Tengo a toda la plantilla disponible y los que han jugado en Leioa tienen tres días para recuperarse".

Goles de Carrillo y paradas de Kiko Casilla: "Pedimos que cada uno saque su mejor nivel. Eso ayuda a los jugadores. La clasificación muestra que no estamos a buen nivel. Es importante que futbolistas como Kiko Casilla, Carrillo o Benedetto muestren su mejor nivel. El partido de todos ha sido muy bueno".

Canteranos: "John y Jony Álamo: les he visto bien aunque les conozco menos. El club confía en ellos porque vienen trabajando con el equipo. Me ha sorprendido Jony y me han gustado los 20-25 minutos que ha tenido".

Nuevo estilo: "Es difícil mostrar los automatismos con balón porque el terreno de juego no lo permitía, tampoco el rival. Esa mentalidad ganadora, de equipo ambicioso, sí que quiero que se transmita. Debemos afrontar todos los partidos con la idea de crecer. Hay muy buenos jugadores y muy buena plantilla. Debemos ser el equipo competitivo que quiere la afición".