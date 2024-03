Mario Gaspar amplía su contrato en el Elche por un año más

Más allá de la dura derrota ante el Levante, el Elche regresó de Valencia con alguna buena noticia. La más destacada ha sido la renovación automática del contrato de Mario Gaspar. El veterano defensa se ha asegurado la extensión de su vinculación con el equipo por un año más, tras cumplir su partido número 25 con un mínimo de 45 minutos disputados esta temporada en el estadio Ciutat de València.

Mario Gaspar ha restado importancia a ese objetivo contractual y ha destacado su compromiso en la lucha por el objetivo del grupo: "Lo importante no es mi renovación, sino ayudar al equipo a luchar por estar arriba". "Estoy contento por haber jugado mucho, pero lo esencial es pensar en el ascenso y en estar ahí para el equipo. Mi continuidad se verá al final de la temporada", añadió tras el encuentro.

El derbi ante el Levante no estuvo exento de tensión, especialmente tras la remontada del Levante en la segunda parte. Mario Gaspar opinó sobre los motivos que propiciaron la derrota: "No creo que le haya pasado algo al equipo. En la segunda parte, hicimos el segundo gol y tuvimos oportunidades para marcar el tercero varias veces; no lo logramos y eso permitió que el Levante se metiera en el partido. En esta categoría, cualquier equipo te puede remontar en un minuto, y cometimos errores que no se deben cometer".

Sobre su regreso al terreno de juego, después de tres semanas lesionado, el de Novelda mostró su frustración por haber visto la quinta tarjeta amarilla y causar baja en el siguiente desplazamiento a Ferrol: "Jodido por la derrota y por la amarilla. Después de estar fuera tres semanas, volver y causar baja de nuevo duele. Lo importante es el grupo y ahora toca animar desde fuera". El consuelo pasa por la recuperación de Pedro Bigas, pese a que se retiró en camilla: "Creo que no es grave porque sólo fue un fuerte golpe. Pedro (Bigas) es muy duro y esperemos que esté disponible pronto", dijo Mario Gaspar, cuyo regreso al once titular será en el siguiente partido en casa frente al Real Oviedo.