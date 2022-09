El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, asegura que no ha hablado en toda la semana con el propietario Christian Bragarnik y que su objetivo pasa por borrar la mala imagen del primer tiempo ante el Athletic Club. "¿Jugarme algo más que tres puntos? Tengo la misma ilusión y ambición del primer día", ha dicho.

El técnico franjiverde ha lamentado también que no haya un médico propio tras la excedencia solicitada por el doctor César Quesada, después de que ayer hasta seis jugadores se ausentaran por un supuesto virus estomacal, que no se ha podido confirmar, y que esta mañana Pol Lirola haya sufrido un golpe que le mantiene como duda. "Los fisioterapeutas están viendo lo que tienen para saber si puede ir o no...", ha comentado.