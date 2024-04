José Navarro, concejal del PP en Elche: “No he cometido ningún acto de índole sexual en el interior de una iglesia”

“Quiero desmentir tajantemente las informaciones aparecidas sobre mi persona en algunos medios de comunicación y redes sociales. No he cometido ningún acto de ninguna índole sexual en el interior de la iglesia”. Así comienza el comunicado público remitido este miércoles por el concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de ElcheJosé Navarro, del PP, tras publicarse un supuesto affaire sexual en el interior de una iglesia (debajo de un trono) de la ciudad ilicitana en la jornada de Viernes de Dolores, que es una situación que desde pocos días después de presuntamente ocurrir está generando numerosos comentarios en redes sociales.

En el comunicado de Navarro, que se ha remitido desde una cuenta personal de correo electrónico, se apunta que ha pedido “perdón” a su familia”, a la que era su cofradía el día de los hechos, la Hermandad del Cristo de la Columna, “por un comportamiento fuera de lugar ese día en el interior de la iglesia”, que no llega a concretar en el comunicado, si bien achaca a ir “bajo los efectos del alcohol” tras acudir al templo santo “con un grupo de amigos y procedente de una cena de celebración”. “En ningún caso cometí los actos que se me achacan”, señala José Navarro, que es el concejal responsable de las áreas municipales de Deportes, Recursos Humanos y Seguridad, así como portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento: “He expresado mi arrepentimiento ante los responsables de la iglesia y de la cofradía, de la que me he dado de baja por no manchar su nombre”, afirma Navarro que, por otro lado, puntualiza que “quiero desvincular totalmente de mi comportamiento al alcalde de Elche y al equipo de gobierno municipal a los que pido disculpas sinceras de corazón; el alcalde ha reprobado y censurado mi comportamiento y me pidió que me disculpara con el párroco y la hermandad”.

Reunión de la hermandad y demandas judiciales

Por otro lado, José Navarro asegura que “desde el pasado 2 de abril” tiene interpuesta “una denuncia en el Juzgado” contra “aquellos que han difundido este rumor malintencionado” en torno al que “no existe prueba ni denuncia”.

Por su parte, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Victoria tiene convocada para este jueves una reunión ordinaria en la que, en principio, salvo interpelación expresa durante la misma de algún participante, no se abordará el asunto dado que en el Orden Del Día de la reunión no lo contempla.

En cualquier caso, desde la entidad se entiende que la baja voluntaria formalizada por José Navarro conlleva que ya no tenga sentido incoar procedimiento alguno en el seno de la hermandad.