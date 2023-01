Izquierda Unida, Podemos y Alternativa Republicana pactan en Elche líneas programáticas para concurrir juntos al 28M

Izquierda Unida, Podemos Elche y Alternativa Republicana han llegado a un principio de acuerdo programático para concurrir conjuntamente a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Ese acuerdo recoge que si la coalición accede al Ayuntamiento con responsabilidad de gobierno impulsará la implantación de un servicio de salud bucodental municipal, la inversión anual de un millón de euros en la creación de un parque municipal de vivienda, el cumplimiento “estricto” de la Ley de Promoción y Protección del Palmeral.

Además, pese a que las competencias de los ayuntamientos son mínimas, incluso nulas en la materia, la nueva coalición plantea la creación de una unidad especial de la Policía Local para “reducir”, señalan, “la economía sumergida”.

El documento que plasma ese principio de acuerdo entre Izquierda Unida, Podemos Elche y Alternativa Republicana también incluye la potenciación e incremento de huertos urbanos, las ayudas a las comunidades de vecinos para la instalación de paneles solares en los edificios, la gestión pública de los servicios municipales, la creación de una energética pública municipal o un plan de acción para la creación de una red comunitaria de puntos violeta.

Las tres formaciones políticas han destacado que el hecho de que lleven trabajando juntos “desde hace varios años” ha permitido el “consenso” acerca de las medidas comunes que aplicarían y "ha facilitado ese principio de acuerdo programático para concurrir unidas a las elecciones".

Pendientes del proceso de primarias en Compromís per Elx

Por otro lado, Izquierda Unida, Podemos Elche y Alternativa Republicana han precisado que este acuerdo es "independiente" de lo que ocurra con las primarias de Compromís per Elx, que se celebrarán durante el mes de febrero. No obstante, han aclarado que, dependiendo de quién surja como ganadora en la coalición valencianista "se facilitaría o no un acuerdo" con Compromís para "sumarse y concurrir como un solo bloque amplio a la izquierda del PSOE".

A las primarias de Compromís para la Alcaldía de Elche se han presentado Marian Campello (Més-Compromís) y Esther Díez (Iniciativa), actual portavoz del grupo en el municipio y concejala de Medioambiente y de Movilidad en el Ayuntamiento de Elche.