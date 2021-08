El interior Eugenio Isnaldo se incorpora a prueba en el Elche a las órdenes de Escribá.

A la espera de los últimos fichajes para dar por cerrada la plantilla, el Elche ha incorporado a prueba al interior zurdo argentino Eugenio Isnaldo. El ex de Defensa y Justicia lleva toda la semana entrenándose a las órdenes de Fran Escribá con la intención mostrarse ante el técnico franjiverde y, de paso, recuperar la forma para tratar de hacerse con un sitio en Europa.

El club no ha dado a conocer esta incorporación en los entrenamientos, si bien la sesión de este pasado miércoles, en el estreno de Omar Mascarell, fue a puerta abierta y se pudo ver al atacante argentino como un futbolista más del grupo. Escribá tendrá total libertad para decidir si se queda o no en la plantilla.

Eugenio Horacio Isnaldo, nacido hace 27 años en la ciudad argentina de Rosario, es un interior zurdo bastante conocido en su país. Cuenta con la doble nacionalidad ítalo-argentina. Con Defensa y Justicia fue titular en la final de la Copa Sudamericana que su equipo ganó por 3-0 a Lanús. Entre todas las competición en las que ha participado en la temporada 2020/21 disputó cerca de 30 encuentros, casi siempre como interior zurdo, pese a que lo largo de su carrera también se ha desarrollado como delantero.

Eugenio Isnaldo abraza la Copa Sudamericana que ganó con Defensa y Justicia. | Defensa y Justicia

Euge, como se le conoce futbolísticamente, también defendió los colores de Unión La Calera de Chile (gestionado por los hermanos Ricardo y Sebastián Pini), Asteras Tripolis y Newell's Old Boys. Está representado por la agencia Scorefutbol, propiedad de Christian Bragarnik, y si no se queda en el Elche, algo que de momento no está claro, tratará de encontrar acomodo en la Liga o en Europa.