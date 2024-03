‘Infinite Universe’ de la ilicitana Inés Serna luce con identidad propia en Times Square

Una obra de la pintora ilicitana Inés Serna Orts está siendo protagonista este lunes en Times Square de Nueva York. Se titula ‘Infinite Universe’ y su gran colorido está siendo proyectado en una de las pantallas gigantes del 1560 Broadway, entre las calles 46 y 47, de la conocida zona como el ‘corazón del mundo’, uno de los símbolos sin duda de uno de los símbolos de Manhattan.

El cuadro de la artista de Elche se está exhibiendo durante sesenta segundos una vez cada hora, durante todo el día, en la pantalla gigante instalada encima del acceso principal a la tienda ‘Pelé Soccer’.

‘Infinite Universe’ de la ilicitana Inés Serna luce en Times Square de New York. | Onda Cero Elche

La iniciativa ha partido de la Santana Art Gallery de Madrid, con la que la pintora de Elche colabora regularmente, y que ha seleccionado trabajos de catorce artistas para llevarlos a Times Square.

El cuadro de Inés Serna se está proyectado cada hora, en el minuto uno de la misma, en el marco de una iniciativa que se ha bautizado como ‘Art of Spain in New York’.