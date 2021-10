"¿El gol de Mbappé? El que lo dé por bueno no ha pisado un campo de fútbol en su vida"

Fran Escribá, entrenador del Elche, no ha regateado la pregunta cuando se le ha cuestionado por la jugada que costó la derrota a España en al final de la UEFA Nations League. Y ha sido claro: “Es imposible preparar eso (el tanto de Francia). Coincido con el 99,9% de los entrenadores y jugadores: es un fuera de juego clarísimo. El que quiera interpretar que alguien tiene que dejar pasar ese balón, porque el rival está en fuera de juego, es que no ha pisado un campo en su fútbol en su vida".

El técnico franjiverde no teme por la 'psicosis' que puede generar esa regla que ha sido protagonista a lo largo de toda la semana. Escribá dice que "si con esa norma nos dan un gol en contra, lo asumiremos”. "Me cabrearía que un jugador dejara pasar ese balón porque uno no puede medir lo que ocurre cuarenta metros más atrás; el que lo piense, se equivoca. Lo mejor es que el fuera de juego sea en la posición de salida. Nadie va a entrenar eso porque es incontrolable", ha insistido.

Por otro lado, tampoco ve lugar a la polémica por el calendario de las selecciones y la apretada llegada de algunos internacionales para el partido del domingo en Vallecas, como Radamel Falco, para el Rayo; y Enzo Roco y Johan Mojica, en el Elche. Todos ellos son titulares. “No me he preocupado de buscar la normativa. No sé si tiene que haber un mínimo de horas entre partidos. Para otros equipos, la jornada es en sábado y la nuestra, en domingo. Quizá eso haga que haya pasado un mínimo de horas. Si a alguien le perjudica, al Rayo también con Falcao. No me he preocupado de mirarlo porque nunca pensé que se iba a suspender nuestro partido”, ha dicho.

Escucha aquí la rueda de prensa de Fran Escribá en la previa del partido ante el Rayo Vallecano: