“Estamos en una dinámica negativa, pero las sensaciones no son tan malas; seguimos confiando en el míster”

El atacante argentino Lucas Boyé es uno de los jugadores más destacados del Elche CF. El punta sudamericano, que suma cuatro tantos en lo que va de curso, ha sido este jueves el protagonista en Onda Deportiva Elche.

Boyé ha admitido que la dinámica que atraviesa el conjunto franjiverde no es buena, aunque ha insistido en que las sensaciones que transmite el equipo ilicitano no son tan malas: “Es verdad que los resultados no nos están acompañando, pero tenemos cosas positivas a las que agarrarnos”.

El delantero del Elche se centra ya en el partido del sábado en Mestalla. El argentino cree que un triunfo ante el Valencia haría ver las cosas de una manera muy distinta: “Si nos ponemos con veinte puntos, la primera vuelta no habrá sido tan mala".