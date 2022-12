"Esquitino era el presidente más popular, pero Martínez Valero le dio un relevo generacional al Elche"

Entre las muchas voces que han contado la historia del Elche CF, hay una que suena con un timbre especial. Esa es la de Santiago Gambín, periodista que durante 39 años siguió y contó las andaduras del conjunto franjiverde por los campos de España.

Gambín será distinguido el martes 6 de diciembre, con motivo de los actos conmemorativos del Día de la Constitución, con la Medalla de Plata del Bimil.lenari y que otorga el Ayuntamiento de Elche. Este mismo viernes, el alcalde de la ciudad, Carlos González, ha sido el encargado de trasladarle esta noticia que el comunicador ha recibido "con mucha satisfacción y alegría".

Aprovechando este reconocimiento, Santiago Gambín ha pasado por los estudios de Onda Cero para contar algunas de las historias del Elche CF y que con todo lujo de detallas desgrana en su libro 'Memorias de un Centenario', que presentará en sociedad el próximo miércoles 14 de diciembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche.

Gambín ha contado en su entrevista con Onda Cero algunas aventuras, a modo de anécdota, de su profesión, como cuando se pasó toda una parte del partido "narrando con los cables cortados por parte de los aficionados locales". Ha destacado como su ídolo futbolístico a Ángel Romero, sin olvidarse de otras leyendas como Marcial, Lezcano, Licos, Pazos o Claudio, al que cuando llegó al Elche "ya se le veía que sería un delantero de talla internacional".

De entre los grandes presidentes del Club ha destacado que "Esquitino fue el más popular; era músico y sabía conectar con la gente, siempre en loor de multitudes y sabiendo contrarrestar la marcha del héroe César". Y de Martínez Valero ha resaltado que supo "dar el relevo general a aquel equipo histórico de los 60 que promediaba 34 o 35 años para bajar la media diez años y seguir compitiendo en Primera".

Ahora reconoce que la permanencia "es muy difícil", pero pide a la afición que no vacíe las gradas y al equipo "que no se arrastre durante la segunda vuelta" porque "en juego no sólo esta temporada, sino la siguiente" por lo que puede suponer perder la categoría sin luchar hasta la última jornada.