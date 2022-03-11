Encuentros para el deporte ilicitano durante el fin de semana

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 15:00 HORAS, DIEGO QUILES (POLIDEPORTIVO ALTABIX)
ORIHUELA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17:00 HORAS
PREFERENTE
REDOVÁN-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:30 HORAS
PEÑA ILICITANA RAVAL-CD ALMORADÍ, DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE-ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS
KELME-TALAVERA DE LA REINA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', VIERNES, 17:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALZIRA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17:00 HORAS
CELTIC ELCHE-CASTELLÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RETO IBERDROLA
CD POZOALBENSE-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 17:30 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-ALCORCÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, EL TOSCAR
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-BM GIJÓN, SÁBADO, 16:15 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MACULINA
CBM ELCHE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 12:00 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE- AD MIGUELTURRA, SÁBADO, 16:30 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-CD CAROLINAS, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-ADESAVI, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW MARBELLA-CW ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CLUB GODELLA NATACIÓN-CW ELCHE, DOMINGO, 17:30 HORAS