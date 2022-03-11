AGENDA POLIDEPORTIVA

Encuentros para el deporte ilicitano durante el fin de semana

El Ilicitano recibe al Villajoyosa y el Club Balonmano Elche repite en casa, esta vez en el Esperanza Lag, frente al Gijón

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Madrid | 11.03.2022 11:59

Encuentros para el deporte ilicitano durante el fin de semana
Encuentros para el deporte ilicitano durante el fin de semana | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 15:00 HORAS, DIEGO QUILES (POLIDEPORTIVO ALTABIX)

ORIHUELA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17:00 HORAS

PREFERENTE

REDOVÁN-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:30 HORAS

PEÑA ILICITANA RAVAL-CD ALMORADÍ, DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE-ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS

KELME-TALAVERA DE LA REINA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', VIERNES, 17:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALZIRA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17:00 HORAS

CELTIC ELCHE-CASTELLÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RETO IBERDROLA

CD POZOALBENSE-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 17:30 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-ALCORCÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, EL TOSCAR

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-BM GIJÓN, SÁBADO, 16:15 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MACULINA

CBM ELCHE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 12:00 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE- AD MIGUELTURRA, SÁBADO, 16:30 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-CD CAROLINAS, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-ADESAVI, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW MARBELLA-CW ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CLUB GODELLA NATACIÓN-CW ELCHE, DOMINGO, 17:30 HORAS

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