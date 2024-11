El Eldense recibe al Huesca con las bajas de Dumic, Camarasa, Simo y Godoy

El Eldense ve las cosas de otra manera tras reencontrarse con el triunfo frente al Albacete. Los azulgranas han salido del descenso y quieren coger distancia con la zona roja. Este miércoles por la tarde reciben en el Nuevo Pepico Amat al Huesca, en la jornada aplazada por la DANA que se debió disputar el primer fin de semana de noviembre.

Dani Ponz cuenta con cuatro bajas para el duelo contra el cuadro oscense: Darío Dumic, Víctor Camarasa, Simo Bouzaidi y Alan Godoy. El técnico valenciano no podrá repetir once por la ausencia del centrocampista valenciano, pero ya avisó de que no habrá rotaciones pensando en el duelo del fin de semana en Anduva ante el Mirandés.

Lo lógico es que no haya cambios en defensa tras haber dejado la portería a cero ante el Albacete. David Timor y Sergio Ortuño formarán, en principio, el doble pivote; la novedad estaría en ataque con la entrada de Nacho Quintana para acompañar a Juanto Ortuño. El yeclano está de dulce tras anotar un doblete el pasado sábado.

Si el Eldense logra el triunfo, se colocará tres puntos por encima de la zona de descenso y Dani Ponz seguirá cogiendo oxígeno en el banquillo azulgrana. El Huesca comenzó muy bien la temporada, pero ha ido cayendo y ya se sitúa cerca de los puestos rojos. De hecho, los azulgranas tienen la oportunidad de ponerse a un punto de los aragoneses.

El club de Elda confía en que haya una buena respuesta por parte de la afición. El día y la hora no acompañan, pero el Eldense reactivó una promoción para abonados con la que pueden retirar entradas a precio reducido. Lo recaudado se destinará a las víctimas y damnificados por la DANA.