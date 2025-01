El Eldense quiere seguir vivo en Copa del Rey ante un Valencia en horas bajas

Eldense y Valencia cierran este martes por la noche la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un derbi regional entre dos equipos en horas bajas, puesto que ambos se encuentran en puestos de descenso en Primera y Segunda División. Los azulgranas quieren dar la campanada para recibir a otro rival de Primera en octavos, mientras que los valencianistas buscan el primer triunfo con Carlos Corberán en el banquillo.

Los de Elda tienen como prioridad absoluta la Liga. Atraviesan un momento delicado y afrontan dos encuentros de manera consecutiva en el Nuevo Pepico Amat, pero no renuncian al sueño de la Copa del Rey. Por ello, Dani Ponz presentará un once de garantías. Habrá alguna rotación, pero será un equipo parecido al de los últimos duelos de Liga. El Eldense no iniciará la segunda vuelta hasta el próximo lunes.

Darío Dumic e Iván Chapela serán baja en el cuadro de Dani Ponz. El preparador de Sollana podría hacer debutar a Raúl Parra, Masca y Diego Collado, los tres refuerzos hasta el momento en el mercado invernal. Se prevé que Dani Martín siga siendo titular en Copa y, por tanto, Ian Mackay esté en el banquillo.

En el Valencia serán baja Diakhaby, Thierry Rendall, Mamardashvili, Rafa Mir, Gayà y Fran Pérez. Corberán podría contar con el delantero Sadiq Umar, recién llegado cedido desde la Real Sociedad. Se entrenó por primera vez con el grupo este domingo y podría participar en el partido.

El Nuevo Pepico Amat presentará un gran aspecto para el duelo copero entre Eldense y Valencia, aunque no se llenará. Los abonados azulgranas han pasado por caja y el día y la hora hará que no haya un desplazamiento masivo de aficionados valencianistas hasta tierras eldenses.