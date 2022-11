El Elche viaja a Valladolid con cuatro bajas y la esperanza de lograr el primer triunfo

La plantilla del Elche CF afrontará el partido de este sábado, a las 16:15 horas, con cuatro bajas en sus filas y la misma convocatoria que el pasado lunes jugó y perdió frente al Getafe CF (0-1) en el estadio Martínez Valero.

Jorge Almirón cuenta con las ausencias de Fede Fernández, Fidel Chaves, Javier Pastore y Helibelton Palacios. Además, varios jugadores de los que fueron titulares arrastran molestias y habrá diferentes rotaciones en el once inicial, contando también con que el próximo martes habrá otra jornada más frente al Girona, antes del parón por el Mundial de Qatar 2022.

En el once titular habrá cambios de jugadores y el objetivo no debe ser otro que lograr el primer triunfo del curso para no perder la estela de la barrera con la permanencia.