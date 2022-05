El Elche se remite a la cláusula de Johan Mojica: 5,5 millones de euros

El lateral izquierdo se mueve. No sólo en el Elche, sino en muchos otros clubes de Primera División. El Villarreal ha puesto en el mercado a Pervis Estupiñán; el Atlético de Madrid escuchará ofertas por Renán Lodi; desde Inglaterra ponen el punto de mira en Álex Moreno, del Real Betis; y en el Elche hay otra pieza codiciada: el internacional colombiano Johan Mojica. La entidad que dirige Christian Bragarnik no está dispuesta a vender por debajo de su cláusula de rescisión, que asciende a 5,5 millones de euros.

El movimiento de piezas puede provocar el efecto dominó en esa demarcación a lo largo del próximo verano. Quien venda hará caja y se lanzará al mercado para buscar la mejor alternativa posible para rearmarse. En el caso de Johan Mojica, se ha apuntado a Sevilla y Atlético de Madrid como equipos interesados en su contratación, pero seguro que habrá otros y muchos más a medida que la temperatura vaya subiendo durante los meses de junio, julio y agosto.

El Elche tiene claro que no negociará por debajo de la cláusula y que cuenta con el jugador. A Mojica se le firmó en propiedad, el pasado verano, por una cifra que ronda los 1,2 millones de euros y se aceptó colocarle una cláusula asequible para no ponerle barreras en el mercado (5,5). Bragarnik sabe que si vende deberá reinvertir y no será fácil, con menos dinero, encontrar un recambio seguro a la altura del lateral izquierdo con mejores números de las cinco mejores ligas europeas: 34 partidos disputados, cinco asistencias y dos goles.