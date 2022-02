El PP de Elche exige a Políticas Inclusivas que se rescinda el contrato de gestión de la residencia de la tercera edad de Altabix

El PP de Elche ha exigido este lunes la rescisión inmediata del contrato por el que una empresa privada gestiona la residencia de la tercera edad de Altabix, que es un recurso público dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Elche ha criticado “la dejadez absoluta”, dice, de PSOE y Compromís con los residentes del centro y ha acusado a ambas formaciones políticas de estar “más preocupadas por lavar su imagen” y por sus “luchas internas” que por “dar dignidad a la vida” de las personas mayores que residen en el centro de la tercera edad.

En esos términos se ha expresado Loli Serna, concejala del PP, que ha acusado a Mónica Oltra (Compromís), consellera de Políticas Inclusivas, y a Carlos González (PSOE), alcalde de Elche, del hecho que “a día de hoy no se hayan contratado más enfermeros, de que el 40% de los radiadores estén inservibles, de que las puertas de emergencias no estén operativas, que las camas articuladas no funcionen e incluso que no se hayan implantado los protocolos, o que haya mayores desnutridos y desatendidos”.

La concejala del PP ha incidido que en la actual sexta ola de contagios de la pandemia, el centro ha sufrido un brote de covid que ha llegado a superar los 70 positivos por el virus entre residentes y trabajadores y que se ha cobrado la vida de siete residentes.

“Mónica Oltra está más preocupada de lavar su imagen por los abusos a menores que estaban bajo su tutela y Carlos González está por su supervivencia política en un partido resquebrajado por las luchas internas”, ha afirmado Serna.