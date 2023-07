El Elche se acerca a su objetivo

La campaña de abonos del Elche se anima. Este sábado, a las 19:00 horas, finaliza el plazo para la renovación de los carnets de la pasada temporada y durante los últimos días se ha animado mucho la venta entre los fieles del equipo. Ya se ha alcanzado la cifra de los 13.000 abonos retirados y se espera un tirón importante a lo largo de esta jornada.

El objetivo de los 15.000 abonados está cada vez más cerca y el encuentro previsto para el martes, para que los peñistas terminen de solucionar los últimos problemas con los carnets de sus socios, también puede permitir un tirón final para poder alcanzar esa cantidad, que sería la más alta del Elche CF para una temporada en Segunda División.

Pendientes de abrir o no el Anillo Superior del Martínez Valero

Una vez finalice el plazo de las renovaciones y se haga una valoración con la Federación de Peñas y la Grada de Animación, el Elche CF tomará una decisión con relación a la apertura o no del Anillo Superior del estadio Martínez Valero. Es bastante probable que no se abra si no existe un porcentaje mínimo de ocupación y a esos aficionados se les dará la opción de trasladarlos a la zona inferior para que el ambiente sea mayor, con el público más agrupado, como así se fijó en las bases de la campaña de abonados 2023/24.

La venta de abonos del Elche se reanudará el 31 de julio

Finalizado el plazo para las renovaciones, la venta de abonos seguirá su curso a partir del lunes 31 de julio, aunque ya sin el descuento de la renovación y sin la garantía de mantener la butaca de la temporada anterior. El resto del público que quiera comprar un abono podrá hacerlo con la posibilidad de elegir cualquier localidad que no esté ocupada.

Lunes y martes serán días de valoraciones, reuniones y trabajo interno. Entre miércoles y sábado se ofrecerá la opción a los abonados de cambiar de butaca para juntar a grupos de amigos, familiares y/o peñistas. Y desde el 31 de julio quedará abierto el resto del aforo para los que hayan adquirido aún su carnet.