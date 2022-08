Esther Menárguez, presidenta del Joventut d'Elx, explica cómo preparan la temporada del 'regreso' a Primera Nacional y la mudanza al pabellón Zoilo Martín de la Sierra. La directiva asegura que no le disgusta este cambio, aunque necesita que las gradas tengan más altura para los aficionados y para permitir que los partidos puedan ser televisados porque "ahora mismo no da para el tiro de cámara que nos exige la Liga". "No me disgusta jugar en Carrús, pero hay algunas cosas que se deben mejorar", ha reconocido.

Su duro trabajo apoyan al deporte, especialmente al femenino, hace que esta semana Esther Menárguez vuelva a ser la elegida para la sección 'Sube con Ascensores Serki'.