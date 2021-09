El PP de Elche denuncia presuntas irregularidades en las declaraciones de bienes de distintos concejales del gobierno municipal

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche ha anunciado este martes que ha pedido al Secretario Municipal que les facilite la declaración de bienes de los concejales del gobierno municipal que, según aseguran los populares, han modificado ese documento a raíz de la denuncia por la situación de la concejal de Transparencia Purificación Vives.

José Navarro, portavoz adjunto del Grupo Popular, ha asegurado que otros ediles tienen en su declaración de la renta de 2020 y 2021 la misma cantidad de pasivo: “Es evidente que la señora Vives mintió en su declaración de bienes, tal y como reconoció en el Pleno del lunes, donde no se reconoce en el pasivo todas las deudas que ostenta, no correspondiendo con la realidad financiera; ahora bien, la señora. Vives no es la única que ha plasmado una declaración de bienes falseada, que no corresponde con la realidad siendo varios los concejales del PSOE que han ocultado información relevante ya que Héctor Díez, María Dolores Galiana, Mariano Valera o María José Martínez en 2020 y 2021 tienen el mismo pasivo sin modificarse un solo céntimo; por ejemplo: la Sra. Martínez declara ambos años un pasivo de 29.529 euros, y la Sra. Puri Vives 87.914,54 euros o la Sra. Marga Antón declara que percibe al año 15.600 euros cuando el sueldo de un concejal del equipo de gobierno ronda los 43.000 euros anuales”, ha asegurado José Navarro que ha añadido que “son muchos los errores, equivocaciones y deslices a los que nos tienen acostumbrados los miembros del equipo de gobierno, pero en esta ocasión lo reseñable es que, mentir en una declaración de bienes, supone que estamos hablando de falsedad en documento público al ocultar premeditadamente información relevante”.