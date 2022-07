David Antón termina cuarto en la final del Festival Olímpico de la Juventud de Eslovaquia

El atleta ilicitano David Antón Alzamora se ha quedado muy cerca de subir al podio en la final de los 800 metros lisos del Festival Olímpico de la Juventud que este viernes se ha disputado en Eslovaquia, concretamente en la ciudad de Banská Bystrica.

David Antón ha competido muy bien y ha encarado desde el segundo puesto la última. Los 300 metros finales se le han hecho muy largos y ha terminado cediendo ante el representante de Portugal. El ilicitano, de 16 años, ha participado como representante de la selección española de atletismo.

El de Elche ha pasado la línea de meta cayéndose, forcejeando con el tercer clasificado, al que no ha entorpecido, mientras que el quinto ha llegado más distanciado. Los jueces, en un primer momento, le han dado por descalificado aunque la Federación ha mediado para intentar que no fuese así dadas las circunstancias de los metros finales, evidenciando que no ha habido mala voluntad cuando ha caído.

La final se ha corrido de manera muy táctica y David Antón no ha rebajado su mejor tiempo. Este cuarto puesto supone un gran éxito, pese a no haber podido conseguir una medalla, ya que se trata de una prueba de relevancia internacional.