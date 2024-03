El CSIF denuncia que la falta de dos carteros en Elche deja sin servicio postal hasta cinco días a tres pedanías

Hasta cuatro y cinco días sin servicio de Correos. Este es el periodo en el que, según ha denunciado el sindicato CSIF, la correspondencia no está llegando a tres pedanías de Elche como consecuencia de la falta, desde hace dos meses, de dos carteros en la Unidad de Reparto 3 de Correos en el municipio ilicitano.

El sindicato ha explicado que esa falta de dos carteros rurales está afectando a las zonas de viviendas diseminadas y los polígono de la pedanía de Daimés, así como a Las Bayas (Alta y Baja) y al núcleo de Valverde.

Desde el CSIF se asegura que Correos no ha cubierto ni la plaza de un cartero que está con una baja de larga duración ni la de otro que se ha jubilado.

A través de un comunicado, el sindicato ha criticado que “debido a esa falta de carteros se incumple que haya reparto todos los días, como así establece la prestación del Servicio Postal Universal, dejando a la ciudadanía sin correspondencia hasta cuatro y cinco días”.

Además, “cada día, debido a la carga de trabajo, las condiciones laborales van empeorando por no tener definido el trabajo a realizar y por tener que hacer cada día recorridos nuevos e interminables y por no poder dar un buen servicio a la ciudadanía”. “Todas estas circunstancias hacen que la frustración de la plantilla vaya en aumento al no poder entregar todos los envíos por falta de tiempo y tener que priorizar unos objetos sobre otros, sin tener en cuenta la importancia del envío, sino su rentabilidad económica”, añade el comunicado público del sindicato CSIF, que también apunte que “debido a la sobrecarga de trabajo y aumento del estrés laboral, se están produciendo un aumento de las bajas entre los trabajadores”.