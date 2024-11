Compromís pide en Elche recursos para recuperar las zonas afectadas por la DANA y que Carlos Mazón dimita

El grupo municipal de Compromís per Elx ha anunciado este miércoles mañana que lleva al pleno municipal de este mes, que tendrá lugar el próximo lunes, una Moción en la que se exige que las diferentes administraciones dispongan de todos los recursos necesarios para que las poblaciones de la provincia de València afectadas por la DANA recuperen la normalidad.

Además, plantea adoptar medidas preventivas en Elche ante la posibilidad de lluvias torrenciales y exige responsabilidades políticas por la “negligente gestión de la catástrofe”.

Esther Díez, concejala de Compromís per Elx ha destacado que la Moción presentada recoge “propuestas” que, a juicio de la formación política, son “clave para evitar catástrofes como la vivida en València como la creación de una comisión de seguimiento del Plan de Emergencias, la actualización del PGOU para asegurar un desarrollo sostenible de nuestro municipio y la convocatoria de los diferentes órganos sectoriales para trazas la estrategia que minimice los efectos de la emergencia climática”.

Díez ha añadido que es “fundamental que se exijan las responsabilidades políticas pertinentes, por lo que pedimos la dimisión de Carlos Mazón y la reprobación de su negligente gestión, además de reclamar una comisión de investigación en Les Corts, como también pedimos en el Congreso para aclarar cuáles han sido las actuaciones del gobierno central”.

“Tenemos un presidente de la Generalitat que no ha estado a la altura y que ha gestionado esta catástrofe sin previsión ni organización ni coordinación, además de abordar con opacidad y mentiras las explicaciones de los días posteriores, por lo que lamentamos que Pablo Ruz, como miembro de la ejecutiva del PPCV no haya pedido responsabilidades a Mazón, como sí han hecho miles de ilicitanos e ilicitanas en las calles y cientos de miles de personas en Valencia”, ha apuntado la portavoz municipal de Compromís per Elx que ha defendido que “dignificar a las víctimas y atender a las personas afectadas también es exigir las responsabilidades y respuestas que ellos vienen pidiendo desde el primer día y para las que todavía no tienen contestación”.