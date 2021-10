"Si cometemos errores defensivos contra el Real Madrid, nos saldrán caros"

Poco a poco se va a acercando una de las fechas más señaladas en el calendario de los aficionados al fútbol en la provincia de Alicante. El sábado se juega el Elche-Real Madrid y todas las miradas apuntan al estadio Martínez Valero.

Los dos equipos llegarán con necesidad aunque con objetivos, evidentemente, muy diferentes. Los blancos con la mirada puesta en el liderato y en el partido del martes en la Champions League. Y los franjiverdes, con la ilusión de ganar o, al menos, no perder para evitar caer a la zona de descenso.

Javier Pastore es la voz de la experiencia en el Elche. El centrocampista internacional argentino, de 32 años, vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid. Y tiene claro cuál debe ser la clave para aspirar a algo positivo: "El Real tiene jugadores muy importantes a los que no puedes darle un metro. Debemos estar atentos en la defensiva porque el Real Madrid a veces te da el balón para que ataques y salir en la contra. Es el estilo de Ancelotti, con jugadores buenos y rápidos. No debemos perder fácil el balón para evitar las contras y que no salgan rápidos".