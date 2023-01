El Club Balonmano Elche pondrá rumbo el jueves con destino a Jagodina

El equipo femenino del Club Balonmano Elche hizo sus deberes este pasado domingo, en el compromiso de ida de los octavos de final de la EHF European Cup. El conjunto ilicitano cuajó un gran encuentro y fue capaz de arrollar, sobre todo en la segunda parte, al Jagodina (31-19). La renta de doce goles tendrá que defenderla el próximo sábado en la pista del líder de la liga serbia.

La plantilla emprenderá su viaje el jueves. La expedición partirá en autobús desde el pabellón Esperanza Lag de Elche, a las 05:45 horas, con destino a Valencia. A las 9:50 horas se subirá al vuelo que les llevará a Belgrado, donde el aterrizaje está previsto en torno a las 12:30 horas. Y de ahí, por carretera, hasta su llegada a Jagodina. El entrenamiento previo al encuentro será el viernes, el día anterior al partido.

El presidente Juanjo Ávila viajará con el equipo, que espera desplazar entre las 16 jugadoras citadas a Raquel Moré, que no puedo tener minutos por unas molestias. La expedición contará con la hija de Alexandra do Nascimento, de cuatro meses, para que no vea interrumpido el proceso de lactancia por parte de su madre que, a sus 41 años y con cuatro Juegos Olímpicos a sus espaldas, vive una experiencia personal y deportiva totalmente diferente a las anteriores, aunque mantiene la misma calidad e ilusión de siempre.

El Club Balonmano Elche negoció la posibilidad de jugar ambos partidos en una única seda, ya fuera en Elche o en Jagodina, pero no hubo acuerdo con el club serbio. Ávila reconoce el optimismo con el que viaja al equipo y asegura que el domingo, en la ida, "se vio el mejor partido del equipo de toda la temporada". Ahora sólo queda que siga la racha.