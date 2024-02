Cáritas Elche estima que su Centro de Baja Exigencia para personas sin hogar estará construido en 2025

Cáritas Elche prevé que el nuevo Centro de Baja Exigencia para personas sin hogar que va a construir en la ciudad ilicitana pueda estar finalizado a lo largo de 2025, coincidiendo con la conmemoración del 65 aniversario de la presencia de la entidad humanitaria en la ciudad.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el director de Cáritas Interparroquial, Alejandro Ruiz, en el municipio han firmado este viernes el convenio merced al que el Ayuntamiento cede a la entidad humanitaria la parcela en la que será edificada esa instalación. Se tiene la intención de comenzar las obras a lo largo de este año.

Los terrenos, que cuentan con una parcela de unos 700 metros cuadrados de superficie y están junto a las actuales instalaciones de Cáritas en Elche, se han cedido por un periodo de 40 años, con posibilidad de ampliación hasta los 75: “Elche siempre ha sido y será una referencia en cuanto a solidaridad y en cuanto a compromiso con las personas que más nos necesitan”, ha subrayado el alcalde de Elche tras la firma del convenio de cesión de los terrenos para ese Centro de Baja Exigencia.

Pablo Ruz ha añadido que “la implicación del Ayuntamiento con este proyecto que tras cinco años de lucha ya es una realidad”.

Por su parte, Alejandro Ruiz ha desvelado que el futuro Centro de Baja Exigencia ofrecerá a las personas sin hogar un espacio para dormir o comer, así como acompañamiento a servicios socio-sanitarios, escucha y apoyo emocional. También ropa, atención psicológica o jurídica y custodia de medicación y administración de la misma.

El director de Cáritas Elche ha apuntado que va a ser un centro que “va a dar acogida a aquellas personas que estén en situación de calle, ya sea por adicciones o por habilidades sociales; acogerá a cualquier persona que no tenga donde dormir, descansar o acostarse por la noche, tenga o no documentación, sea o no español o venga en las condiciones que venga”.