'Capu' y 'Pochola', directos a revalidar título mundial en la Baja España-Aragón

José Augusto González 'Capu' y 'Pochola' Hernández van a por todas en una nueva prueba de rally. Ambos están ya en Teruel para disputar, por 15ª vez, el Mundial Baja España-Aragón. Esta prueba, que harán con el equipo de Metal Lube Rally Raid, es la más dura de la temporada y puntúa para la Copa del Mundo de Bajas.

La competición vuelve este año a su formato natural, con tres días de competición empezando este viernes 26 con la etapa prólogo, en la que el equipo luchará por conseguir una posición que le permita salir en una posición ventajosa al día siguiente. Luego las etapas de sábado y domingo, de 810 km (523 km cronometrados), se caracterizarán por la intensidad y tendrán a Teruel como centro neurálgico.

La carrera terminará domingo con una etapa especial de 162 km para cerrar una de las ediciones más duras de la Baja España-Aragón. Cabe recalcar que 'Capu' y 'Pochola' no participarán con su vehículo habitual, el L200, si no que conducirán otro al que no están acostumbrados pero con el que igualmente esperan llegar al lugar más alto del podio.