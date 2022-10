"Para Bragarnik no existen las situaciones de página, tiene la cabeza muy fría y seguimos buscando al mejor entrenador"

El Elche CF recibirá la semana que viene, el miércoles 19 de octubre, el premio de Deportes en la X Gala Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó por la celebración de su Centenario de existencia. Joaquín Buitrago, presidente del Club, ha pasado este lunes, en la previa del encuentro ante el Real Mallorca, por el programa 'Más de uno Elche' donde se ha referido al encuentro de esta noche, a la búsqueda del nuevo entrenador y al debut de Alberto Gallego, técnico del filial, en el banquillo.

Buitrago ha asegurado que todavía no hay un entrenador elegido y ha destacado que "si por algo se caracteriza el propietario (Christian Bragarnik) es por no precipitarse". "Las situaciones de pánico no existen para él y es una persona que tiene la cabeza muy fría. Seguimos buscando la mejor opción, como cuando le dijimos adiós a Jorge Almirón o a Fran Escribá. En este último caso, Sergio Mantecón dirigió el encuentro ante Osasuna y sumamos un valioso empate y, por eso, no debemos alarmarnos", ha dicho el presidente del Consejo de Administración del Elche.

El abogado ilicitano, que cumple tres años al frente de la entidad, también se ha referido a la anécdota del estreno de Alberto Gallego como entrenador del Elche, tras desvelarse a nivel nacional su pasado como solista y músico con la banda pop Lanco. "Cada uno tiene sus aficiones. Alberto (Gallego) tuvo su época musical y es un aspecto que puede ayudar en el ánimo generalizado del equipo. Es una persona polifacética y en la rueda de prensa previa al partido nos inspiró optimismo y serenidad que esta noche nos llevará a la victoria", ha afirmado.