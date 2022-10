Alberto Gallego, del Festival de Benidorm y Eurovisión a estrenarse con el Elche en un banquillo de Primera

Para Alberto Gallego y Nino el de esta noche supondrá su estreno en un banquillo de Primera División. Para la leyenda franjiverde, no será la primera vez en un estadio de Primera División, donde ya marcó goles en los cuatro equipos entre los que repartió su carrera deportiva: Elche, Levante, Tenerife y Osasuna. Para Gallego, sí supondrá su debut en la máxima categoría aunque no lo será en un escenario de primera categoría.

Alberto Gallego Laencuentra 'Lanco' fue cantante y músico antes que futbolista y entrenador profesional. Este catalán, de 48 años, se dio a conocer en el Festival de Benidorm en 1994 con su canción Verte a cada momento. Tenía sólo 20 años y esta pasión, que alternaba como jugador de fútbol en equipos no profesionales, le permitía ganarse la vida después de que el año anterior, con sólo 19, hubiese vivido la desgraciada muerte de su padre. En 2005 fue finalista para representar a España en Eurovisión, pero no fue el elegido.

En una entrevista en diariodehuelva.es, el ahora entrenador del Elche Ilicitano hablaba también de su etapa como vocalista del grupo de pop Lanco y de cómo se dio a conocer en el mundo de la música: "Fue un poco de rebote. Tristemente, cuando falleció mi padre, yo tenía 19 años y mandé una maqueta al Festival de Benidorm. Me llaman y me dicen que les ha gustado mucho. Yo no había cantado delante de nadie y afronté esa aventura como el jugador de fútbol, siendo una gran experiencia. Me ofrecieron un contrato para grabar un disco. A nivel económico era mi sustento, compaginaba la música con el fútbol y tuve que mudarme a Madrid".

Alberto Lanco: " verte="" a="" cada="" momento"="" (festival="" de="" benidorm="" 1994)"="

En esa charla con el periodista José Luis Camacho Malo, Alberto Gallego recordaba que su salida a la capital de España le llevó a firmar por el Alcobendas para seguir compaginando la música, que le daba de comer, con su ilusión de ganarse la vida sobre el verde: "Fiché por el Alcobendas, pero me rompieron la nariz y tuve que decidirme por la música. Fueron 12 años de profesional y una experiencia muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, que me ha servido de muchísimo en la vida".

Fan de Manolo García, Rosendo y Prince, Lanco se centró exclusivamente en Alberto Gallego para comenzar su trayectoria de entrenador, como ha detallado este lunes Marca, para iniciarse en el Benabarre de Huesca, en Regional, y pasar por la secretaría técnica de Rayo Vallecano y Rayo Oklahoma. En Estados Unidos, también entrenó al New York Cosmos. A España regresó al Pobla de Mafumet, de Tercera División, como paso previo a su etapa en el Volos de Grecia. Sus dos últimos equipos antes del Elche fueron UD Ibiza y Recreativo de Huelva, con los que enlazó dos ascensos consecutivos a Segunda RFEF, objetivo para el que fue contratado en el Elche Ilicitano, que milita un peldaño más abajo y donde ejerce junto a Nino y su ayudante, Dani Llácer.

Es activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, y en Youtube cuenta con un canal (Staff Alberto Gallego) donde explica diferentes temas tácticos y métodos de entrenamiento. Ahora llega como solución de urgencia, por el momento provisional, ante el Real Mallorca con la intención de que su estreno suene bien y acerque al Elche un poco más a la permanencia.