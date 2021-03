El Ayuntamiento de Elche se suma a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down

Este domingo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down que en esta ocasión tiene como lema ‘#QueNadaNosSepare’.

El Ayuntamiento de Elche se ha sumado a la celebración y ha agradecido “la gran labor del tejido asociativo de nuestro municipio que continúa trabajando junto con el ayuntamiento de elche por un mundo más justo, inclusivo e igualitario”, según ha manifestado Mariano Valera, concejal de Derechos Sociales y Políticas Inclusivas.

La ONU designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down en el año 2011 con el objetivo de aumentar la conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con Síndrome de Down como promotoras del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, así como para fomentar su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Este año 2021, DOWN ESPAÑA ha querido abordar la reflexión en torno al problema de la falta de amistades y oportunidades de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta ya que Un 24% del colectivo dice no tener amigos y un 62% tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas amistades. Se trata de un problema que provoca su aislamiento y soledad, y que conduce a situaciones de frustración y depresión: “Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe?”, ha concluido Mariano Valera.