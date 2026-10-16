El Ayuntamiento de Elche actuará de oficio para facilitar el derecho a la bonificación de la plusvalía municipal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este viernes el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que es una medida que persigue facilitar que las personas que heredan una vivienda y tienen derecho a la bonificación de la plusvalía municipal puedan beneficiarse de ella sin realizar la solicitud adicional, como se hacía hasta el momento, ya que el Ayuntamiento la aplicará de oficio.

Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Elche, ha afirmado que se trata de “simplificar los trámites, facilitar la gestión del impuesto y evitar que los ciudadanos pierdan un beneficio fiscal por no solicitarlo expresamente, ya que el propio Ayuntamiento lo gestionará de oficio”. En este sentido, ha recordado que “si una persona heredaba una vivienda y cumplía los requisitos para beneficiarse de esa bonificación, tenía que pedirla, y si no la solicitaba, podía quedarse sin disfrutar de ella, aunque tuviera derecho, algo que ahora va a cambiar con esta modificación de la ordenanza”.

Inma Mora ha explicado que, en base a la ordenanza, tienen derecho a la bonificación los hijos y demás descendientes de la persona fallecida, incluidos los adoptados; los padres y demás ascendientes de la persona fallecida, incluidos los adoptantes; el cónyuge viudo o viuda. Esta bonificación se refiere a la transmisión por herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida, no a cualquier inmueble que se herede.