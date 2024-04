Aitana Mas ha hecho un comunicado, a través de su cuenta personal en Instagram, mediante el cual ha anunciado que tiene cáncer y que durante un tiempo va a estar centrada en su tratamiento y en su recuperación. Ha pedido comprensión y mensajes de ánimo a partir de este momento “que no será fácil”, pero que afronta convencida de que va a recuperarse.

Comunicado de Aitana Mas

"Llevaba más de cuatro años vigilando y controlando que este momento no llegara, pero finalmente ha sido inevitable... La mala noticia es que tengo cáncer. La buena es que pienso curarme, ¡que no cunda el pánico!

Tengo dos poderosas, preciosas y tiernas razones que hacen que solo pienso al vivir, no contemplo otra alternativa. Pero esto no quiere decir que mañana empiece un camino fácil de transitar. Me esperan unas cuantas semanas de quimioterapia porque el cáncer es agresivo y está avanzado. Y, por lo tanto, toca empezar a atacar con todas mis fuerzas y lo haré desde el vértigo absoluto, pero no desde el miedo.

Entenderéis que a partir de ahora todos mis esfuerzos estarán centrados en mí, en cuidarme, en distraerme, en estimar y en dejarme cuidar. Muchos me decís aquello de "estamos para aquello que necesitas". Y lo sé y mucho estoy muy agradecida, pero, a estas alturas, si no estáis especializados en oncología solo podéis hacer una cosa: estar a mi lado con una sonrisa, apretándome la mano cuando tenga días difíciles y mirándome, por favor, con la misma esperanza y seguridad que tengo yo (absténganse caras de compasión o de pena). Lo que me faltaría sería tener que animaros yo también…

Os iré contando, me iréis viendo, así que no hay que inventar nada, por favor. Si lo contáis, solo espero que digáis la verdad: “Aitana Mas tiene cáncer, es muy joven y va a recuperarse”. Todo lo que no sea esto será una gran mentira".