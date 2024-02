Los agricultores del Vinalopó se echan a la calle para exigir garantías de futuro para el sector agrícola

Con tensión entre los agricultores y la Guardia Civil en algunos momentos y sin que, afortunadamente, haya pasado a mayores, este viernes han tenido lugar las movilizaciones de los agricultores en Villena y en la comarca de la Vega Baja, que es en la que ha participado el Camp d’Elx y de Crevillent.

Los agricultores tenían la intención de circular por las autovías A-31 y A-7, para cortar temporal y parcialmente el tráfico en ambas vías, pero no lo han podido hacer porque el amplio dispositivo desplegado por la Guardia Civil, que incluso ha contado con la participación de unidades antidisturbios del instituto armado, ha hecho efectiva la orden emitida por la Subdelegación del Gobierno en la provincia para que los tractores no accedieran a las autovías.

Pese a ello, han lanzado sus reivindicaciones con intensidad en dos movilizaciones en las que se han podido leer y escuchar mensajes como ‘Mano que te da de comer, no has de morder’; ‘Precios justos y rentabilidad para la producción’; ‘La industria exprime nuestros limones y también nuestros bolsillos’; ‘Del campo a la mesa; una gran mentira que no cesa’; y ‘Queremos dignidad para el campo’.

En Villena la tractorada ha sido secundada por más de un centenar de vehículos agrícolas. En la Vega Baja han sido alrededor de 200, de los que en torno a medio centenar eran de agricultores de Elche y Crevillent.

En las dos tractoradas la advertencia de la agricultura ha sido la misma: para garantizar el futuro de la agricultura es necesario y urgente adoptar medidas.

Los agricultores han considerado desmesurada el numeroso dispositivo de la Guardia Civil desplegado para evitar que los tractores accedieran a las autovías tras la decisión en ese sentido de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Alicante, que además ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Efectivos de la Guardia Civil en la tractorada de Villena. | Onda Cero Elche

Obras del postrasvase Júcar-Vinalopó

En la concentración de Villena, las críticas no se han centrado en el Gobierno central y la Unión Europa ya que también se han extendido a la Generalitat Valenciana de la que dependen las obras del postrasvase Júcar Vinalopó.

Otra tractorada en la tarde de este viernes

Por otro lado, en la tarde de este viernes y al margen de la convocatoria de movilización de las principales entidades agrarias de la provincia, un grupo de agricultores reunidos en torno al grupo autodenominado ‘Amigos de la agricultura’ ha convocado otra tractorada entre el polígono La Granadina de San Isidro (Albatera) y Elche. En este caso, su intención, como ya hicieron la pasada semana, es la de circular por la carretera nacional Alicante-Murcia, pasando por el centro de Crevillent.