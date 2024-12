‘Un abrazo de luz’ de Elche y el Ayuntamiento ponen en marcha tres pisos de acogida para mujeres embarazadas que están solas

La Fundación ‘Un abrazo de luz’ y el Ayuntamiento de Elche han puesto una marcha tres pisos de acogida para mujeres solteras embarazadas o con niños menores de tres años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Los tres pisos ofrecen en la actualidad hasta 18 plazas, habitaciones adaptadas a las necesidades de las mujeres que sean sus usuarias y que, en principio podrán serlo por un periodo de seis meses, si bien, en caso de necesidad, podrían ser más.

El objetivo es que las mujeres embarazadas o con menores de tres años que lo necesite encuentren en el proyecto un refugio y que sea el comienzo de un Plan Integral para con el objetivo de que un día puedan abandonar esos pisos. Para ello, la Concejalía de Familia y Menor de Elche les ofrecerá formación específica para, por ejemplo, mejorar sus condiciones de empleabilidad.

Las beneficiarias del nuevo proyecto serán mujeres embarazas solas o con hijos menores de 3 años que estén empadronadas en Elche, mayores de edad y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Deberán cumplir una serie de requisitos como por ejemplo no disponer de una red de apoyo familiar o social, no tener capacidad económica para pagar una vivienda o ser víctima de violencia de género que no requiera de un recurso de protección fuera del término municipal.

El principal objetivo de los pisos de acogida que se ofrecen es proporcionar un ambiente de apoyo integral que cubra las necesidades físicas, emocionales y sociales de las futuras madres durante el embarazo, y prepararlas para una transición exitosa a la maternidad y a la vida independiente.