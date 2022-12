Abde vuelve a Elche por Navidad: "Ojalá algún día pueda jugar en el equipo de mi ciudad"

LEER MÁS El Elche negocia con el Barça la cesión de Abde

Abde ha vuelto a casa por Navidad. El internacional marroquí disfruta de unos días de descanso después de finalizar, el pasado fin de semana, su aventura en el Mundial de Qatar 2022. Su selección se clasificó en el cuarto puesto y el futbolista del barrio ilicitano de Carrús, a sus 21 años, no se conforma. Le pide a 2023 "mejorar si se puede", aunque sabe que "sería difícil que el nuevo año me traiga algo mejor que lo vivido hasta ahora y seguir mejorando".

En Elche, Abde ha dado mucho de qué hablar desde el pasado verano. Su fichaje se daba por hecho por el Elche CF y, al final, terminó decidiéndose por Osasuna, donde es un jugador importante y protagonista de la buena temporada de los de Jagoba Arrasate, que son séptimos en la clasificación y están en los cuartos de final de la Copa del Rey, donde se medirán al Nastic de Tarragona, rival de Primera RFEF.

Abde no ha querido entrar en detalles sobre por qué terminó por no aceptar la propuesta del Elche CF que, a través de Christian Bragarnik, hizo un esfuerzo importante para su contratación: "Fue un tema delicado". El extremo marroquí prefiere centrarse en el presente y afirma que "seguro que algún día de mi vida podré jugar en el equipo de mi ciudad, que es el Elche, que es algo que claro que me gustaría". "Ojalá algún día podamos trabajar juntos", insiste.

De su papel en Osasuna, donde ha jugado ocho partidos (cuatro partidos como titular y cuatro como suplente), espera que en 2023 continúen "por la misma línea" porque, s lo hacen, "se puede acabar la temporada en la zona alta de la clasificación". Cuando regrese la competición, también tendrá que alternar el papel en Osasuna con la Copa de África, para la que Marruecos se ha convertido en la gran favorita después de ser la mejor selección de su continente en Qatar. Un hecho que para Abde ha supuesto "un cambio" en el fútbol de su país y así esperan demostrarlo en la próxima cita internacional en Costa de Marfil.