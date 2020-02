La oposición municipal hace piña en Elche para visibilizar “el rodillo” de PSOE y Compromís

PP , Vox , Ciudadanos y el edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros apuntan que quieren tratar temas conjuntamente en el mandato

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Elche PP, Ciudadanos y Vox, así como el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros han decidido unir esfuerzos para, entre otros objetivos, luchar conjuntamente por dar visibilidad al “rodillo” que, según insisten, aplican PSOE y Compromís per Elx (formaciones que integran el gobierno municipal) sobre la labor de oposición.

Los portavoces de todos los grupos políticos han mantenido este viernes una reunión, que según aseguran se va a repetir en más ocasiones a lo largo de lo que resta de mandato, para abordar “temas de interés para la ciudad”.

Al encuentro no ha asistido en concejal no adscrito que no obstante ha trasladado a los portavoces de las formaciones políticas de la oposición municipal que apoya la iniciativa, según ha explicado Pablo Ruz, portavoz del Grupo Popular.

Ruz ha hablado de “atropello” por parte del equipo de gobierno a la oposición municipal, mientras que Eva María Crisol, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos ha criticado que PSOE y Compromís “tumbaran en bloque” las mociones presentadas por los grupos de la oposición en el pleno del pasado enero o los ataques a los problemas internos de partidos como Cs y Vox, que han cambiado de portavoces recientemente.

Tanto Ruz como Crisol han señalado que esas reuniones se llevarán a cabo de forma periódica para exigir al alcalde Carlos González (PSOE) que deje a la oposición hacer su trabajo. Además, pedirán de forma conjunta plenos extraordinarios sobre asuntos de interés de la ciudad.

Desde Vox han evitado hacer declaraciones sobre esta reunión aludiendo a que primero debían trasladar la hablado a la dirección del partido.