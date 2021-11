El uso ilegitimo de tarjetas de crédito y la suplantación de identidad son los delitos más detectados en el primer mes de funcionamiento del Equipo @

El uso ilegitimo de las tarjetas de crédito y el phishing o suplantación de identidad son los delitos más frecuentes detectados en el primer mes de funcionamiento del Equipo @ o equipo de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia que se ha puesto en marcha en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Seis agentes integran este equipo que da respuesta al aumento registrado por este tipo de delitos en los últimos cinco años y que en nuestra provincia ronda los diez puntos porcentuales habiendo pasado de una incidencia del 4.5% en el 2016 a un 13,65 en 2021.

No utilizar la misma contraseña para todas nuestras aplicaciones o correo, no facilitar nuestros datos personales y no compartir mensajes de los que no sepamos su procedencia, son alguna de las recomendaciones que hace el cabo primero Francisco José Herrero, coordinador de esta unidad, en esta entrevista en Más de uno Elche.

La Guardia Civil pide además a todo aquel que sospeche que esta siendo o puede haber sido objeto de un ciber delito que lo ponga inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil cuyos agentes en todas las localidades de la provincia están recibiendo formación específica en esta materia.