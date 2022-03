"Cada vez que llamo a mis padres y no me cogen el teléfono me pongo en lo peor"

Estremece escuchar a Anna, residente en Elche desde hace dos años, ante la situación de guerra que se vive en su país. Allí permanecen sus padres, su hermana y su sobrina de ocho años que no se plantean abandonar su país. En esta entrevista explica lo que siente en los segundos que tardan en cogerle el teléfono cuando llamada desde Elche o la incertidumbre de no saber cómo será el final de esta guerra para ellos. Esta joven madre ucraniana todavía no ha podido explicar a su hijo qué esta pasando en Ucrania y sólo espera que la comunidad internacional reaccione porque , según afirma "la invasión de Ucrania podría ser sólo el primer paso para extender este conflicto por toda Europa".