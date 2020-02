El Crevillente Femenino acusa a un árbitro de realizar comentarios "machistas" contra sus jugadoras

El colegiado expulsó a tres jugadoras y al delegado del equipo crevillentino y en el acta reflejó comentarios como " eres un machista de mierda , un gilipollas que no tienes ni idea" o "eres un sinvergüenza y eres malísimo, no sé para qué pitas"

El Crevillente Femenino CF ha denunciado públicamente unos comentarios que ha calificado como “machistas” del árbitro encargado de dirigir el encuentro del pasado domingo, 9 de febrero, en el estadio municipal Enrique Miralles, en el que se enfrentaban el equipo local ante el Spa Alicante C. La entidad crevillentina asegura que sus jugadoras escucharon frases del colegiado como “sois unas nenazas”, “que se termine ya esta mierda de partido”, “no sabéis hacer nada”, “tú cállate que no tienes ni idea de fútbol”, “dais vergüenza” o “las mujeres no tendríais que jugar a esto”.

Por su parte, el árbitro del encuentro Crevillente-SPA Alicante C ha negado ante el comité de árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) las acusaciones de haber realizado insultos machistas a las jugadoras del equipo local. Así lo han confirmado a EFE fuentes federativas, que han explicado que el colegiado, del que facilitaron sus iniciales (D.A.M.G.), se mostró sorprendido por las acusaciones y que preparará un anexo al acta para explicar con detalle todo lo sucedido. El colegiado, que suspendió el partido en el minuto 72 con 0-1 a favor del equipo visitante, explicó a los dirigentes federativos que todos los incidentes llegaron tras la señalización de un penalti, momento en el que se produjo una tángana con varias expulsiones.

El presidente del equipo visitante, Jesús Cañizares, ha asegurado que sus jugadoras no escucharon durante el partido insultos a las futbolistas rivales, aunque sí algunos comentarios despectivos del árbitro "relacionados con lo fea que se estaba poniendo la situación". "Me han dicho que pudo decir expresiones como ¡vaya tela de partido! O ¡menuda mierda!, pero más que nada en referencia a las tánganas e insultos que se estaban produciendo. Nada ofensivo hacia nadie", añade Cañizares.

Cañizares, presidente de la Comisión Deportiva de Fútbol Femenino de la FFCV, asegura que no está dispuesto a "crucificar" sin pruebas a un árbitro: "Hemos peleado mucho por desterrar estas cosas del fútbol femenino, pero no vamos a señalar a nadie sin pruebas. Llevamos muchos años peleando por el fútbol femenino y si hubiéramos escuchado eso habríamos sido los primeros en denunciarlo por solidaridad con las compañeras del otro equipo, pero las niñas no oyeron nada".

Dicho partido, que comenzó con un minuto de silencio con motivo del primer aniversario de la muerte de Francisco Martínez, impulsor del fútbol femenino en la localidad como entrenador y fundador del Crevillente Femenino CF en el año 2007, acabó con la suspensión del mismo en el minuto 72. En ese momento, el colegiado paró el juego después de expulsar a tres jugadoras locales y al delegado del equipo por mostrar disconformidad con las decisiones arbitrales. El equipo rival, el Spa Alicante C, no ha confirmado la versión del Crevillente Femenino CF y se ha querido mantener al margen de estas acusaciones.

Según se refleja en el acta, las jugadoras expulsadas se dirigieron al colegiado en términos como “eres un machista de mierda, un gilipollas que no tienes ni idea, me vas a comer tol (sic) coño subnormal, no nos vas a pitar en mi vida”, “eres un sinvergüenza y eres malísimo, no sé para qué pitas” o “no has dado ni una, vaya cara tienes inútil, eres un machista, para esto no vengas”.

Tras expulsar a las tres jugadoras del Crevillente Femenino y a su delegado, el árbitro se metió en la caseta porque consideraba que su seguridad no estaba garantizada. Entonces se procedió a reclamar la presencia de la Guardia Civil. Una vez personada, el colegiado quiso reanudar el partido pero el entrenador local y las jugadoras se negaron a continuar.

Jugadoras del Crevillente. / Redes sociales

El Crevillente Deportivo solicita ahora que el árbitro se disculpe por sus palabras y pide a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana que tome medidas “para alejar este tipo de actitudes y comportamientos machistas de los campos”. “Estas ofensas y vejaciones hacia la mujer no se pueden consentir y menos aún cuando provienen de un profesional contratado para pitar partidos de chicas”, finaliza el comunicado.