Las altas de San Román y Andoni, pendientes de "unos trámites administrativos"

Las inscripciones del portero Miguel San Román y del lateral izquierdo Andoni López en LaLiga solo están pendientes de “una cuestión administrativa” que se subsanará esta tarde y que permitirá que este viernes ambos futbolistas puedan entrar en la lista de convocados para viajar a Alcorcón. La Patronal de clubes ha solicitado al Elche una serie de documentos para confirmar el aumento del presupuesto necesario que posibilite que ambos cuenten con ficha federativa para estar disponibles de cara a la segunda jornada de competición.

Las fuentes consultadas por Onda Cero Elche aseguran que “no hay duda” de que los dos podrán viajar con el equipo al estadio de Santo Domingo siempre que Pacheta lo estime oportuno. La entidad franiverde se ha centrado esta semana en el trabajo para solucionar este problema, que ha quedado resuelto, y a partir de ahora se dedicará a buscar las fórmulas a su alcance para elevar un poco más el límite salarial y permitir que Pacheta cuente con otro defensa central para completar la plantilla.

El entrenador del Elche se ha mostrado muy comprensivo con la situación del club con el control económico y ha asegurado en su comparecencia previa al partido que tiene jugadores suficientes para competir, independientemente de que lleguen más fichajes o no: “No voy a llorar si no vienen más refuerzos. Si debo competir con los que tengo, adelante. No me voy a quejar y no voy a echar en falta a nadie. Mi trabajo es hacer mejores a los jugadores que están conmigo". “Si viene un jugador más me gustaría que fuese, sobre todo, un central", ha reconocido.

También ha recordado que la entidad le dijo, antes de renovar, que el presupuesto para esta temporada sería “más elevado”, sin precisar cifras. En estos momentos es ligeramente superior a los 4,5 millones de euros y entonces de contar con un millón más, lo que ahora haría falta para afrontar los fichajes de un central, un lateral derecho, un mediocentro y un delantero. "Se habló de que habría más presupuesto, pero yo no renové por eso. Me quedé porque aquí siempre se me ha dado cariño. Después de pagar el año pasado a Hacienda y otra parte de la deuda confiábamos en que LaLiga sería más permisiva, pero no podemos quejarnos porque es un control que está firmado por todos y hay que adaptarse", ha explicado.